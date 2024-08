NOVELLINO A RFV, Non capisco la cessione di Nico

Walter Novellino, ex giocatore ma anche allenatore di lungo corso in Serie A, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola ripartendo dal campo e dall'evoluzione della nuova Fiorentina: "Palladino ha le idee chiare e sa imporre il proprio gioco. Siamo però all'inizio, la condizione atletica non è ottimale e dunque il lavoro si vedrà un po' più avanti. Penso però che contro il Parma non sia andata male".

Quali problemi può incontrare Palladino nella crescita della sua Fiorentina?

"La cosa più brutta è questo mercato che si porterà avanti fino a fine di agosto. Non riesco a capire perché nonostante tutti gli anni si dica che è un problema per le società e per i tecnici, si continui a fare finire il mercato a campionato avviato. Tante squadre non hanno l'organico a posto, però la Fiorentina sta crescendo con un nuovo modulo, un nuovo modo di pensare e Palladino è un allenatore bravo".

Cosa pensa di Nico Gonzalez e del suo possibile addio alla Juventus?

"Non riesco a capire perché la Fiorentina stia dando via Nico Gonzalez, forse solo perché lui vuole andare alla Juventus. Io avrei preso Berardi fossi stato nella Fiorentina, lui potrebbe sostituire alla grande Nico Gonzalez. Anche Gudmundsson però è un giocatore che può fare la differenza".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale