NELA A RFV, Viola costruita bene: l'unico dubbio è dietro

Sebino Nela, ex giocatore della Roma, è intervenuto su Radio FirenzeViola, nel corso di "Colpi d'Ala", per parlare di Fiorentina: "Fino alle prime quindici giornate è presto pe parlare, ma spero che si arrivi alla chiusura del mercato prima dell'inizio del campionato. La Fiorentina dobbiamo vederla al completo, per quel che si è visto finora direi che c'è da rivedere qualcosa in difesa. Poi non è stata costruita male, i giocatori ci sono, manca Gudmundsson".

Prosegue: "De Gea è un portiere importante, poi deve sviluppare conoscenza con la difesa. E davanti va bene, forse con questo mercato hanno risolto i problemi. Probabilmente l'unico dubbio è sulla difesa, direi che Palladino può fare belle cose".

