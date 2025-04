RFV Mpasinkatu consiglia Dodo: "A Firenze è protagonista, nelle big sarebbe uno dei tanti"

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo africano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di mercato. Queste le sue parole sul futuro di Dodo: "Dodo, come tanti altri calciatori, è intelligente e analizzerà bene il proprio futuro. Lui si ricorderà di quando la Fiorentina lo ha aspettato, che si era fatto male al ginocchio. La mia sensazione è che possa rimanere a Firenze, lui qua è protagonista. Qua c'è un progetto e un giocatore lo sente che il livello si sta alzando. Poi andare nelle big è sempre bello, però il tuo ruolo può cambiare e un giocatore si può perdere. Sarebbe difficile dire di no al Barcellona, però là saresti uno dei tanti. Se la Fiorentina alza l'asticella e riesce a tenere qualche giocatore importante gli obiettivi possono cambiare".

Il Barcellona però affascina i brasiliani... "Se il patron Commisso dice che vuole fare una squadra competitiva allora bisogna tenere i giocatori forti e ripartire da qui. Rinforzare la rosa ma tenere i protagonisti di questa stagione come Dodo. Poi è vero che i momenti in cui fare i rinnovi sono quando i fari sono spenti. Adesso Dodo ha tutti gli occhi addosso e ovviamente non è facile".

