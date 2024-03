MPASINKATU A RFV, Tare ottima opzione per i viola

FirenzeViola.it

Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare delle voci che vorrebbero Igli Tare come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina: "In questo periodo escono tante voci anche sui dirigenti, è normale. Perché se ci deve essere un cambiamento per una società è questo il momento. Su Tare posso dire che è un gran professionista e che ha fatto molto bene alla Lazio".

Come mai Tare non è riuscito a trovare squadra dopo la Lazio?

"Il ruolo del direttore sportivo è complicato, c'è tanta domanda perché siamo in tanti e le squadre son sempre quelle. Per alcuni non c'è spazio ed è meglio aspettare il proprio turno. Poi per lui penso che la chiamata da una società come la Fiorentina sia ideale".

Vedrebbe fattibile un ritorno di Pradè alla Roma?

"Perché no. Poi alla fine sulle scelte dei dirigenti incide anche l'allenatore. Il rapporto tra ds e tecnico deve essere quello tra marito e moglie. In questo momento poi De Rossi sta facendo molto bene senza ds, potrebbe incidere anche sulla scelta del successore di Thiago Pinto e potrebbe indicare anche Pradè".

