MPASINKATU A RFV, Sabiri può arrivare, Nico...

A Radio FirenzeViola è intervenuto Malu Mpasinkatu, noto esperto di mercato, per parlare delle ultime notizie sul mondo viola: "La strategia della Fiorentina nella gestione di Nico Gonzalez, vista da fuori, non è stata il massimo. Con questo infortunio dobbiamo capire come possa ripartire il giocatore. Perdere un Mondiale ti segna molto psicologicamente, forse potrà essere ancora più motivato a fare bene con la Fiorentina. Gli infortuni in questi mesi lo hanno limitato, oggi alla luce di quello che stiamo dicendo è difficile valutarlo 25-30 milioni, la Fiorentina se lo mettesse sul mercato dovrebbe abbassare le richieste".

Cosa ne pensa delle parole di Barone?"

"Le parole di Barone su Nico le leggo come un dirigente che parla sapendo qualcosa che noi non sappiamo, anche se di solito non si vanno a fare queste dichiarazioni ai quattro venti. Adesso bisogna ricucire le divergenze, il giocatore se rimane deve essere motivato al 100%.

Sabiri? Potrebbe far bene alla Fiorentina. I risultati della Sampdoria potrebbero spingerlo a cercare altro e le settimane che passerà con Amrabat col Marocco in Qatar magari potrebbero far sì che il centrocampista viola lo possa convincere a venire a Firenze; si tratta comunque di un giocatore di personalità con un gran calcio".