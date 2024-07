MPASINKATU A RFV, Kean può andare in doppia cifra

FirenzeViola.it

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Il tifoso adesso vede il buio ma io sono fiducioso. E' normale che la società parli di ambizione. Kean con la testa giusta non è una scommessa. Il suo obiettivo è riprendersi la maglia della Nazionale e per me con la Fiorentina può andare in doppia cifra".

A centrocampo? "Bisogna capire chi si vuole prendere. Se qualcuno che conosce il mister oppure qualcuno di sconosciuto che è una sorta di scommessa. Ho la percezione che stanno lavorando bene sotto traccia".

Su Logan Costa: "Mi piace. E' un difensore centrale, classe 2001, forte fisicamente e sa giocare palla al piede. Ha personalità. Ha fatto bene in tutto l'arco del campionato. Il Tolosa dovrebbe chiedere 15 milioni, ha il contratto in scadenza nel 2026. Però deve arrivare a prescindere dalle uscite, perché un altro centrale serve. Questa deve essere un'annata che la Fiorentina non può sbagliare e non si può ritrovare con la coperta corta".

