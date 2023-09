MIRRI A RFV, Vi parlo del Belgio. A Genk lo stadio...

Ascolta l'audio

Moreno Roggi e Roberto Mirri a Radio FirenzeViola

L'ex difensore viola Roberto Mirri, con un trascorso in Belgio, ha parlato a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola amore mio": "Ho giocato nel Mons per 5 stagioni ma da allora il calcio in Belgio si è evoluto molto, anche se non ancora al livello dei grandi campionati. Puntano sui giovani che sono molto interessanti, il campionato è aperto e combattuto con tante squadre in pochi punti. Stanno crescendo come costruzione di gioco, ora però stanno attraversando un ricambio generazionale. Molti big sono a fine carriera, i vecchi della Nazionale stanno mollando ma ci sono i ricambi. A Genk c'è un bello stadio, già moderno allora. Ci sono stato, ho prese scoppole e le ho date. In Belgio sono tutti impianti solo per il calcio senza piste o riadattati".

"I giocatori sono professionisti, certe voci di mercato destabilizzano ma poi uno si rifocalizza sugli obiettivi della squadra e tutto rientra nella normalità. E' in fase di maturazione e può solo migliorare"."Io la penso alla vecchia maniera. Il portiere è uno e deve avere la certezza di giocare, la figura deve essere ben definita per lavorare con serenità e non sempre messi sotto esame"