RFV Marianella: "Il Betis non è imbattibile. Perché metterei Parisi a destra "

A poche ore dal calcio d'inizio della partita tra Betis e Fiorentina, il giornalista e commentatore Sky Massimo Marianella ha parlato a Radio Firenzeviola: "Sono convinto che la Fiorentina farà una grandissima partita stasera. C'è qualche dubbio sul modulo e come conseguenza ci sono due o tre dubbi su chi giocherà, ma resto ottimista. Sento parlare di un Betis come squadra forte e sono d'accordo, ma si parla di una squadra a 22 punti dalla vetta in Liga. Così come lo è la Fiorentina: non rendiamo l'ostacolo più grande di quanto sia. La Fiorentina ha anche il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Io vedo sempre il bicchiere pieno per tre quarti, ma penso proprio che la Viola se la giocherà alla grande".

L'atmosfera al Benito Villamarin è pazzesca.

"Sì, è bellissima. Anche prima della partita lanciano sempre fumogeni per accompagnare la squadra allo stadio. Bello che la Fiorentina giochi nel "vecchio" stadio che poi sarà ristrutturato. Si parla di una squadra del popolo, con una bella storia, a cui manca forse solo la consacrazione europea".

Kean subito?

"Sì, immediatamente. Il Betis è debole in difesa quindi io devo mettere il mio miglior attaccante, che mi garantisce tanto a livello di gioco. Solo lui sa cosa ha nel suo cuore ma quel sorriso che ha mostrato la Fiorentina mi fa volere che giochi dall'inizio. Uno con il suo fisico, se salta una settimana non succede nulla, è solo una questione di testa".

Folorunsho o Parisi?

"Parisi. Non sono un suo grande fan ma è un difensore, anche dalla parte opposta a cui è abituato. Con Italiano non sono state partite positive sulla destra ma era un sistema diverso. Io stasera non toglierei certezze, ho anche bisogno di qualcuno che fermi gli attaccanti del Betis sulle fasce. Mi porterei nel tunnel solo un dubbio...".

Quale?

"Se far giocare Fagioli o Adli. Perché Fagioli incide di più anche a partita in corso. Secondo me lui ha un potenziale da campione ma in questo momento non so chi potrebbe essere più utile per la Fiorentina".