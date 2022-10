MINO CAPRIO A RFV, Barak? Gran tuttocampista

Mino Caprio, attore e celebre doppiatore tra le altre di Peter Griffin, protagonista della serie tv americana "I Griffin", ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola, in quanto tifoso della Lazio: "Domani sarà un incontro piacevole contro la Fiorentina. Ricordo le battaglie quando la Fiorentina veniva a Roma e la Lazio a Firenze. Sono molto legato a giocatori come Superchi, agli album di figurine, e mi piange il cuore quando certi giocatori vengono a mancare: è come se una parte di me andasse via, una parte di adolescenza. Per questo ho anche ottimi ricordo della Fiorentina. I viola mi hanno fatto un regalo poi, quando vinsero 7-1 in Coppa Italia contro la Roma"

Poi prosegue: "Mi fa piacere quando Sarri parla bene di Vincenzo Italiano. E se lo dici lui non posso che confermare. Concordo con lui, mi piace il suo gioco. Della Fiorentina mi piacciono anche i giocatori, come Barak, che si deve ancora inserire. Lui è un tuttocampista, un "Milinkovic-Savic a tutto campo", con meno classe, ma comunque molto intelligente. Lo avrei voluto alla Lazio se fosse andato via proprio il serbo. Speriamo che domani vinca il migliore".

La Lazio sta faticando in Europa League

"All'estero probabilmente corrono di più, me lo spiego così. Sto adorando il Napoli, che ha un grande allenatore come Spalletti. La Roma? Ha buoni giocatori ma non mi piace Mourinho, che ormai dorme sugli allori".

Il giocatore viola la cui personalità la incuriosisce di più?

"Saponara in primis. Poi c'è Amrabat, che ancora aspetto perchè penso che possa dare di più".

Pronostico?

"Mi auguro che vinca la Lazio, ovviamente, ma veniamo da un pareggio in Europa League e la Fiorentina da una bella vittoria. Mi ricordo quando andai a vedere Fiorentina-Lazio con mio fratello, i viola andarono in vantaggio con il gol di Merlo e poi arrivò il pareggio dei biancocelesti con Mario Facco".