MERLO A RFV, Per i viola un rigore netto. Jack nervoso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Claudio Merlo a Radio Firenze Viola

Claudio Merlo, ex viola, si è espresso così ai microfoni di Radio FirenzeViola - durante la trasmissione "Viola amore mio" - il giorno dopo Lazio-Fiorentina:

Come ha reagito dopo la sconfitta della Fiorentina, Merlo?

"Ci sono rimasto malissimo perché prendere un gol così al 95' è sempre una beffa. Ormai in difesa non si può più saltare tranquillamente. Nell'insieme la Fiorentina ha gestito meglio della Lazio la partita e sicuramente poteva gestire meglio quel pallone nel finale di gara. I veri problemi sono quelli legati alla disattenzione nelle marcature. Credo che per i viola ci fosse un rigore netto nel primo tempo. Ma la difesa sta diventando un punto debole: nei cross la squadra spesso è distratta nel marcare".

C'è un difetto di gestione del risultato nei finali di partita?

"La Fiorentina sa gestire bene la palla ma tante volte la squadra ha preso gol all'ultimo minuto per alcune sciocchezze".

Il centrocampo viola le è piaciuto?

"Bonaventura mi è parso nervoso e non era al 100%, quello che mi è piaciuto di più è stato Arthur. I cambi fatti però non hanno fatto andare meglio la squadra".

E il cambio Nzola-Beltran come se lo spiega?

"Italiano fa sempre così... Beltran si era mosso molto bene, poi nella ripresa le cose sono cambiate molto. Mi piacerebbe qualche volta vedere insieme Nzola con Beltran, invece della solita staffetta".