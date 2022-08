MERLO A RFV, Fiducia in Mandragora. Ora Acerbi

Intervenuto a Radio Firenze Viola per commentare il momento della Fiorentina alla luce dello 0-0 di ieri contro l'Empoli, l'ex giocatore gigliato Claudio Merlo si è così espresso: "Siamo solo alla seconda di campionato per cui il centrocampo viola non è giudicabile... è semmai la difficoltà nel fare gol che è più importante. Jovic va aspettato perché è da tanto tempo che non gioca ma se speriamo che sia la punta che ci faccia vincere andiamo poco lontano".

Serviva a suo avviso un centravanti più esperto della Serie A e pronto all'uso?

"Un conto è allenarsi e un conto e giocare e questa differenza in Jovic si vede. Non penso però che il serbo possa giocare insieme a Cabral, sono entrambi un po' statici. Penso che però in dieci contro undici, ovvero ieri, sarebbe stata l'occasione giusta per vederli insieme. Italiano tuttavia ha una mentalità ben precisa che ha fatto le fortune della Fiorentina nella passata stagione e dunque difficilmente varierà".

E' Bonaventura al momento il punto di forza della mediana viola?

"Sicuramente sì, in questa fase, ma io mi fido molto delle qualità di Mandragora: ieri ha deluso ma hanno deluso tutti a dire il vero. Uno dei pochi che mi è piaciuto è stato Terzic: penso che sarebbe il caso che abbia più spazio".

Cosa serve infine a questa squadra a suo giudizio?

"Io prenderei Acerbi: è un giocatore italiano e molto forte. Invece di cercare all'estero, punterei su di lui. A questa squadra serve sicuramente un difensore. Non se i viola non lo cercano perché costa tanto... indubbiamente farebbe comodo perché lui conosce bene il nostro campionato. Tutto però dipenderà dalla qualificazione in Conference"