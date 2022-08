MEOZZI A RFV, Mercato viola ok, Terzic-Ranieri...

L'agente e intermediario di mercato Giulio Meozzi ha detto la sua opinione sul mercato della Fiorentina a Radio Firenzeviola, a partire dalla difesa: "Quarta dipende dalle valutazioni, ma con tanti impegni ci vorrebbe un altro difensore tenendo conto anche di infortuni e quant'altro. Su Quarta però non è una partita che può farlo giudicare. Cessioni Terzic e Nastasic? Il primo non l'ha voluto mandare via il mister lo scorso anno ma certo dovrebbe trovare continuità per fare il salto di qualità. Però è un terzino e bisognerebbe capire chi arriverebbe al suo posto allora perché mancano solo 10 giorni e servono decisioni in quei ruoli mancanti ad esempio l'interno. Nastasic non è più quello della prima avventura.

Profilo del centrocampista? Bajrami pensavo potesse rientrare in un'operazione più ampia con Aramu che invece sembra vada al Genoa. Dipende dai rapporti tra le società, l'agente è Ramadani perciò potrebbe essere la soluzione più gradita ma non so quanto è percorribile la trattativa, certo lui mi piacerebbe molto.

Per la lista Uefa meglio Ranieri rispetto a Terzic? Se bisogna alzare l'asticella non con Ranieri per Terzic, anche se ha fatto un buon campionato a Salerno. Lo cedo se mi chiede lui spazio dopo anni di sacrificio dietro a Biraghi. Negli ultimi dieci giorni ci sono movimenti per cesellare le squadre. Quando ci sono sostituzioni l'importante è che siano più importanti dei partenti, poi l'allenatore dirà se vuole una rosa più ampia. Io pensi qualcuno arrivi.

Chi si è rinforzata di più? La Roma e la Juve con Di Maria e Pogba, il Napoli ha fatto un mercato strano... La Fiorentina per ora ha fatto un buon mercato e bisogna tener conto del fair paly finanziario e ai ricavi. Uno da 6 milioni non te lo puoi permettere né con Commisso né con uno sceicco.

In uscita chi vede? Ci sono ingaggi pesanti che ti condizionano, come quello del russo... Spero che la Fiorentina si liberi di un paio di giocatori che pesano sulle casse e non servono.