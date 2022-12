MEOZZI A RFV, Boga? Ho molti dubbi su di lui

Nel corso di Palla al Centro, trasmissione del palinsesto di Radio FirenzeViola, Giulio Meozzi, operatore di mercato, è intervenuto per parlare: "Per Vicario servono almeno quindici milioni credo. Corsi ne chiede 25 che mi sembrano troppi per un portiere e per il mercato italiano, ma a 15-20 milioni lo chiudi. Certo che sta facendo molto bene e che potrebbe diventare tra i top del ruolo. Poi difficile che vada a fare il titolare in una big ora come ora".

Cabral può lasciare la Fiorentina a gennaio secondo lei?

"Cabral non mi dispiaceva quando è arrivato, diciamo che non ero scontento del suo acquisto. Non ha fatto bene ed adesso non ci sono giocatori incedibili, poi bisogna capire se ci saranno squadre pronte per acquistarlo ora, visto che la stagione non la sta facendo bene ma lo stipendio rimane pesante per le squadre di medio-bassa classifica".

Ci possono essere occasioni a gennaio per la Fiorentina?

"Non ho in mente nomi specifici. Se c'è un giocatore che sta facendo bene poi ora è difficile strapparlo dalla sua squadra. Belotti ad esempio è un giocatore scontento e potrebbe essere un'occasione, ma lì l'ultima parola la ha Mourinho".

E su Jovic invece, giusto puntarci ancora anche se dovesse arrivare un altro attaccante?

"Italiano metterebbe comunque in campo chi sta meglio, indipendentemente dalla volontà di rilanciare Jovic. Ora c'è da capire se il serbo sia una prima punta: io lo vedo bene con accanto una punta strutturata, che penso sarebbe comunque più adatta al gioco di Italiano. Ho molti dubbi invece sulla capacità di essere incisivo di Jovic

Boga sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina?

"Ha grandi qualità ma non credo sia un ragazzo dal carattere semplice. Se fosse il Boga di Sassuolo lo prenderei sicuramente, su quello di Bergamo ho dubbi".