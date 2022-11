MELUSO A RFV, Prenderei un giocatore alla Mutu

L'ex dirigente dello Spezia Mauro Meluso ha parlato a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "La Fiorentina, aldilà delle prestazioni e a qualche gol che è arrivato da Jovic e Cabral, abbia comunque un problema davanti. Non è riuscita a sostituire Vlahovic e poi per me Torreira era importante per questa squadra. Questo ha fatto sì che a Fiorentina fosse un po' in ritardo all'inizio. La riprova è la gara con il Milan. Quando non trovi il gol decisivo, se non fai male, poi ci sta di subirlo contro le big. Non voglio fare assolutamente polemica, nel costruire una squadra ci possono stare gli errori. I viola comunque hanno fatto un progresso dal punto di vista della determinazione, ma è fuori dubbio che il problema di andare a rete rimane".

Su possibili interventi di mercato in attacco: "Credo che per prendere un attaccante la Fiorentina debba comunque cederne uno. Per come gioca Italiano non puoi avere tre attaccanti centrali. Ne puoi prendere uno se riesci a dare via un altro. Se si dovesse fare una scelta penso che questa ricadrebbe su Cabral. E' arrivato con grandi aspettative però poi bisogna fare il rapporto costo-beneficio".

Boga potrebbe essere un rinforzo? "A gennaio il margine di errore si assottiglia. Non puoi sbagliare, devi prendere giocatori nel momento giusto. Boga ha una marea di qualità, è un giocatore adattissimo al 4-3-3 di Italiano, però non segna tantissimo. Vedrei meglio una seconda punta alla quale fai fare l'esterno, un Mutu della situazione, con quelle caratteristiche. Boga è fortissimo, però per me Sottil e Saponara sono altrettanto bravi".

Sul mercato di gennaio in generale: "In Italia non ci sono grande disponibilità economiche. Ci saranno dei movimenti ma non così ampi, degli sforzi in linea generale sono stati già fatti in estate. Ci sarà una sorta di spending review e non ci saranno grandi colpi. Soprattutto secondo me la Roma deve intervenire nel mercato perché non sta facendo bene e soprattutto pensare anche ad un allenatore per l'anno prossimo. Le sue parole sul caso Karsdorp sono stati gravi perché a mio avviso ha troppo potere. Io avrei preso dei seri provvedimenti. Per me avrebbe dovuto fare marcia indietro, invece è rimasto sulle sue posizioni".

Sui Mondiali: "Per me una squadra molto interessante è il Senegal, che secondo me può raggiungere gli ottavi di finale".

Sulle ambizioni della Fiorentina: "La Fiorentina ha ritrovato lo spirito battagliero, aveva perso un po' il gioco e lo ha ritrovato. Ha ritrovato anche qualche giocatore tipo Barak. Necessita di qualcosa in attacco, così la Fiorentina può recuperare terreno. Italiano nelle difficoltà si esalta e secondo me riuscirà a fare anche quest'anno un ottimo campionato. Devono aggiustare qualcosa però penso che possano andare avanti anche in Conference".

CLICCA QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA.