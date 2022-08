MASTROIANNI A RFV, Peserà l'assenza di Castrovilli

Dario Mastroianni, commentatore per Dazn che ieri ha commentato Galatasaray-Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola:

L'ha stupita l'assenza di Milenkovic? La difesa ne ha risentito?

"Mi ha stupito fino ad un certo punto. è un periodo in cui tutto ha un valore diverso. La Fiorentina ne ha leggermente risentito, ma sono errori dovuti anche dalla poca concentrazIone legata al livello della gara".

Come si sta avvicinando la viola al campionato?

"La prestazione non mi è dispiaciuta. La Fiorentina mi piace. Da quando è arrivato Italiano è una squadra in crescita. Ieri i ritmi erano buoni, l'obiettivo della società è quello di mettere a disposIzione di Italiano delle coppie aperte. Il calcio di Italiano richiede intensità e quindi si deve avere una rosa lunga".

Che sensazioni ha tratto dalla gara di Cabral?

"L'ho visto un po' appesantito, questo lo limita. Ieri è stato servito poco perché la viola faceva fatica a passare per le vie centrali. A tratti ha dei lampi di genio, come lo scavino per Maleh. Se acquista un po' di fiducia può far bene, a me piace. Per quanto riguarda Jovic ha detto bene Italiano, va riattivato. Ci vorrà del tempo per farlo entrare nei meccanismi, a volte deve arrivare prima la testa del corpo. In Germania dimostrò di avere caratteristiche incredibili".

La Fiorentina ha ridotto il gap con le prime 6?

Onestamente guardando la carta lo collocherei dove è arrivata l'anno scorso. Perdere Torreira significa perdere molto della viola della scorsa stagione. Torreira aveva trovato il gol e aveva grande carisma. Con l'arrivo di Dodo la società ha comunque dimostrato di voler inserire in rosa esperienza europea".

Secondo lei chi sarà la punta sulla quale punterà la viola?

"Conoscendo Italiano partirà all'inizio con Cabral perché è più pronto. Secondo me però Jovic e il brasiliano possono giocare anche insieme per caratteristiche".

Manca un elemento nella rosa per migliorare definitivamente?

"Ero curioso di vedere Zurkowski ma sembra che possa uscire. Secondo me manca Castrovilli, che tornerà nel 2023. Ha tutte le qualità che servono alla Fiorentina. La fortuna è che in mezzo al campo la viola ha giocatori con diverse caratteristiche".