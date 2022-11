MASPERO A RFV, Il problema è davanti. Jovic...

Intervenuto per parlare dei temi di casa Fiorentina, l'ex viola Riccardo Maspero ha commentato così a Radio FirenzeViola le notizie del giorno, tra cui il rientro in gruppo di Gaetano Castrovilli: "Castrovilli può diventare determinante come mezz'ala. Dietro la prima punta non ce lo vedo, è una posizione troppo avanzata per lui. Secondo me ripeto è una mezz'ala con anche caratteristiche da trequartista.

I problemi della Fiorentina? Sugli esterni forse c'è un po' di carenza. Poi dico che Firenze è una grande piazza ma non è facile giocare con questa maglia. Se un giocatore non è preparato ci mette un po' per adattarsi, penso soprattutto a Dodò. Al brasiliano serve ancora tempo. In più per me è una squadra senza attaccanti, nel senso che fa fatica a portare giocatori al gol.

Amrabat? Senza dubbio è un giocatore diverso da Torreira, ha più forza. Non è un classico play raffinato, è un "play sporco" diciamo così, mentre Torreira è un calciatore più raffinato".

Maspero ha poi commentato le parole di Luka Jovic, che ha detto di considerare la Fiorentina come un trampolino di lancio per ritornare in una big: "Firenze è Firenze e la Fiorentina è già un top club. Chiaro che non siamo più nel primo periodo dei Della Valle, adesso si sta costruendo una nuova Fiorentina e per questo ci vuole tempo. La Fiorentina in questo momento può essere sì un trampolino di lancio ma è già una realtà importante.