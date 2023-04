MASPERO A RFV, Errori di Monza serviranno da esperienza

FirenzeViola.it

Riccardo Maspero a Radio Firenze Viola

Riccardo Maspero, ex viola ed ex Cremonese, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo dalla sconfitta dei viola a Monza: “Il fatto di essere in vantaggio 2-0 può far pensare inconsciamente di avere in mano la partita. L’accumularsi della rincorsa in campionato, della Coppa Italia e dell’Europa, si fanno sentire, ma stanno dando anche tante soddisfazioni. La Fiorentina sta facendo anche di più di quello che si pensava, c’è dietro un grande lavoro dell’allenatore. Le disattenzioni di Monza potranno servire come esperienza”.

Sugli obiettivi stagionali: “Le scelte le fai quando sei tagliato fuori da una parte. Quando ancora ti puoi giocare tanto, non devi fare queste scelte, ma cerchi di fare un turnover per cercare di andare avanti il più possibile in tutte le competizioni. Non devono pensare meno al campionato e più alla coppa, lasciare una competizione per un’altra non va bene”.

Sull’Europa: “In Europa ci sono squadre di grande esperienza ma non di grande blasone. La Fiorentina se la può giocare fino alla fine. Sono tanti i momenti in una stagione che fanno la differenza, guardate Napoli-Milan, il Milan è arrivato meglio del Napoli e ha ribaltato un pronostico che sembrava a favore dei partenopei. La Fiorentina ha una rosa consapevole dei propri mezzi, tutti riescono a dare il contributo per ottenere quel qualcosa in più”.

La squadra che vede più avanti nel percorso di crescita?

“Il Bologna è quella che ha dato più continuità. L’Udinese era partita bene, poi si è un po’ persa, il Sassuolo è troppo altalenante".

Quale è il giocatore più determinante per questa Fiorentina?

“Sono tutti su un buon livello, ma quel qualcosa in più lo dà Bonaventura. È un giocatore troppo intelligente, sa attaccare gli spazi nei momenti e nei tempi giusti, può giocare in più zone del campo, mette quella qualità in più. Poi se hai i giocatori che fanno gol, tutto viene più facile”.