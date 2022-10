MASINI (M.ANALYST) A RFV, ACF la meno precisa in A

Il match analyst Luca Masini ha parlato di statistiche e dati della Fiorentina e non solo: "Sono gli attaccanti, è una squadra che manca di precisione, invece un tiro si cinque della Lazio diventa gol, è la squadra più precisa come lo scorso anno anche grazie ai giocatori che ha. La Fiorentina invece è ultima nella classifica, fa un gol ogni 25 minuti. 155 tiri di cui 45 in porta che è in media in fondo ed è terza in questa classifica ma le reti sono solo al 4%. Altre squadre come Atalanta e Atalanta ad esempio stanno andando oltre le loro medie. Expected goal? Sono le statistiche in base a dove si tira e noi siamo in media ma sotto la media nella conversione di questi tiri (13 a 5), gli attaccanti della Lazio invece sono unici in questo. Jovic? Soffre molto da punta, nella gara con gli Hearts come con il Verona la posizione di Barak libera Jovic che può indietreggiare o andare al tiro perché è smarcato proprio dal ceco in quella posizione. Ma con la Lazio i suoi dati fanno impallidire. Serve un attaccante associativi che prenda i gol in mezzo e converta in gol i cross in cui la Fiorentina è prima o che segni su calci da fermo anche se ho visto che ora ci sono movimenti diversi. Arnautovic andrebbe bene ed è associiativo ma lo era anche Cabral che però non si è trovato e non ha mai avuto ad avere continuità, lo scorso anno appena 4, quest'anno due e quindi non ha la fiducia dell'allenatore.