MASINI A RFV, Fare bene? Con uomini ok nei ruoli

Il cantante e noto tifoso viola Marco Masini a Radio Firenzeviola ha parlato di Fiorentina: "L'inizio di campionato non è stato così esaltante ed è il momento di reagire e a Lecce ci sarà l'occasione, pur essendo gara difficilissima, per riscattarsi. Ci si aspettava di più per gli acquisti fatti, per l'attaccante del Real costosa che doveva fare di più nonostante un modo nuovo di gioco, non ha ancora i 90 minuti e si debba aspettarlo.



Che gara sarà? E' difficile aspettarsi qualcosa senza sapere la formazione anche se credo che giocando con Amrabat e Mandragora qualcosa è migliorato a centrocampo, condividendo i due anche responsabilità, perché dopo Torreira serviva un metodo diverso, ma a Lecce sarà assente Amrabat sostituito magari da Duncan. Ma la formazione spesso non l'azzecchiamo mai con Italiano.



Cabral escluso definitivamente? Secondo me l'esclusione è dettata dal vedere i giocatori in allenamento, i nostri giudizi sono approssimativi. Fatto sta che la permanenza di Kouamè ha dato un altro volto all'attacco e Jovic fa il nove e mezzo abbinato alla velocità di Gonzalez e ai movimenti dell'ivoriano e quindi è una scelta tattica.



Cosa serve per fare calcio senza stadio di proprietà? I ruoli, chi decide il mercato deve essere in sintonia con l'allenatore e portargli giocatori utili. Uno scouting come ha ad esempio l'Udinese o il Milan. Queste squadre hanno dimostrato che facendo una politica basata sulla grande esperienza calcistica non importa lo stadio di proprietà. Lo sta dimostrando il Milan con Maldini e l'Atalanta che doveva aver finito il suo ciclo. La scelta dei ruoli e la collaborazione tra dirigenza e allenatore sono determinanti. Basta insomma avere chi sa scegliere i giocatori ed inserirli nello schema dell'allenatore. Anche se ora va via il soprintendente che ha detto no allo stadio Franchi di proprietà va via è difficile trovare spazio e tempo per farlo ma questa squadra ha bisogno di uno stadio adeguato alla sua storia".