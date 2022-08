MARTORELLI A RFV, Kouame? Lo volevano in Spagna

L'intermediario di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto oggi su Radio Firenzeviola: "Con l'arrivo di Barak la squadra mi sembra valida, Dodo già domenica ha dimostrato di essere un giocatore di livello. Spesso bisogna dare possibilità a tanti ragazzi di conoscere le nostre abitudini e il nostro calcio, contro il Napoli ho visto una buona Fiorentina e mi ha sorpreso in maniera favorevole perché sembravano gli azzurri ad aver giocato il giovedì".

Kouame?

"L'organico di questa squadra è livellato in alto e lo dimostra il fatto che con i cambi e l'inserimento di Kouame contro il Napoli il livello si sia alzato ulteriormente. Kouame può giocare in più ruoli e può garantire soluzioni diverse: a parte l'Empoli posso garantire che tante squadre in Inghilterra ma anche in Spagna lo volevano. La volontà era quella di tenerlo a Firenze e per diretta conoscenza posso dire che anche lui è felice di restare".

Colpo in difesa?

"Sappiamo quanto sia difficile andare a trovare difensori bravi. Basti vedere l'Inter che perso Bremer ha tolto dal mercato Skriniar. Oggi rischi di pagare tantissimi soldi per giocatori che non ti danno garanzie tecniche. Non mi sembra ci siano tante possibilità, evidentemente neanche i dirigenti viola le hanno trovate ma hanno scelto come l'Inter di puntare sul settore giovanile".

Così come Luca Ranieri?

"Non so perché non sia valutato e non mi esprimo su questo, evidentemente ha davanti giocatori forti. Ma l'incognita più grande per la Fiorentina è legata solo a Jovic: tutto dipenderà da lui, è lui che può far cambiare le cose".