MARTORELLI A RFV, Berardi? Problema costo, non volontà

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli a Radio Firenze Viola

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio".

Ecco le sue parole riguardo il mercato di gennaio che potrebbe eseguire la Fiorentina:

"Non so in questo periodo quanto la Fiorentina sia disponibile a spendere, soprattutto in questo mercato invernale. Sugli esterni non penso possa arrivare Berardi, non per la sua volontà che penso non sia un problema, ma perché è difficile che venga offerta una cifra molto alta per poterlo acquistare e poi il Sassuolo si indebolirebbe molto senza di lui, quando già ora non si trova in una buonissima posizione in classifica. Ci sarebbero tante alternative a disposizione in tutto il mondo, ma ora non sarebbe il momento di acquistare questi giocatori che avrebbero bisogno di tempo per ambientarsi e per essere utilizzati fin da subito. Ci vogliono giocatori pronti per essere impiegati subito da titolari, dovrebbero incontrarsi e parlare meglio Italiano e la società. Ad oggi non è facile andare sul mercato internazionale e fare grandi acquisti, soprattutto riguardo gli attaccanti è difficile trovarne forti e pronti perché ce ne sono pochi e quei pochi costano tanto. Bisognerebbe effettuare delle operazioni in anticipo individuando giocatori non conosciuti ma potenzialmente forti e con ottime qualità, pagandoli una cifra moderata prima che escano allo scoperto esplodendo".