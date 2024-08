MARIANELLA A RFV, Mercato? Sbagliato quello passato

FirenzeViola.it

Il noto commentatore Sky Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Colpi d'Ala". Queste le sue parole sul mercato viola: "Mi aspetto una squadra grintosa, non ho dubbi che lo sarà. Quello che vorrei veder crescere in questa squadra è la personalità, penso che ancora questo aspetto manchi. La grinta però non è mancata, guardate cosa è successo all'andata quando, sotto 2-0, la Fiorentina è riuscita a ribaltarla".

E sul mercato in entrata, cominciando dall'ultimo acquisto, Yacine Adli: "Dobbiamo ancora vederlo nel contesto fiorentino. Richardson è piaciuto già a tutti. Mi è piaciuto il mercato perché è stato vario. Colpani è uno di quei giocatori che dovrebbe essere un elemento di talento. Il problema secondo me non è questo mercato, ma quello dello scorso anno. Cioè, è il mercato dell'anno scorso che è stato completamente sbagliato. Poi è ancora presto per giudicare, aspettiamo. Mi sembra un mercato di grande crescita, non di ambizione. La giudicheremo probabilmente già domani sera, dove siamo già a un momento cruciale della stagione".

Scommettere sui giovani? "Bianco è un giocatore che mi piace multa e che io farei giocare. Le premesse del vivaio viola sono buone, io Lucchesi per esempio lo avrei tenuto".

Su Adli: "E' un buon giocatore, sa fare le due fasi. Forse lui è meglio in un centrocampo a tre. Però anche le condizioni con cui arrivano sono ottime, con un diritto di riscatto. E' stata sicuramente una buona operazione e una buona presa".