RFV Mareggini: "Terracciano? In caso di promessa, dovrebbe giocare lui giovedì"

vedi letture

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di David De Gea: "Sta portando tanti punti alla squadra... Mi piace sempre riavvolgere il nastro: cosa dicevamo della Fiorentina degli anni scorsi? Che ha sempre avuto un buon portiere come Terracciano ma che mancava un portiere dei livelli passati".

Lo possiamo definire insieme a Sommer il miglior portiere del campionato?

"Io lo preferisco a Sommer. Tutti dicono che Maignan ha un'annata infelice rispetto al passato. Non sono d'accordo: se il Milan ha ancora speranze di andare in finale di Coppa Italia è grazie a lui. Così come per il pareggio contro la Fiorentina, merito suo".

Chi dev'essere schierato contro il Celje?

"Io avrei molti dubbi. Se a inizio ho stabilito che in Coppa gioca un portiere per permettergli di scendere in campo qualche volta, manterrei la promessa. Poi c'è stato un periodo di difficoltà in cui era rimasta solo la Conference, quindi posso aver capito la scelta di schierare De Gea. Ma la regola, in caso di promessa, vorrebbe che giocasse Terracciano".

Ascolta il podcast per l'intervista completa