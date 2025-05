RFV Giorgetti dopo Betis-Fiorentina: "Al ritorno mi aspetto Kean ma anche Fagioli"

vedi letture

Dopo Betis-Fiorentina su Radio Firenzeviola Angelo Giorgetti ha fatto la sua analisi della sconfitta e del momento della Fiorentina, ripartendo da eventuali difficoltà viste nel centrocampo viola al Benito Villamarin: "Non mi pare... Nel secondo tempo la Fiorentina aveva preso il comando del gioco con l'entrata di Kean e per questo Pellegrini ha messo Lo Celso quando il Betis stava faticando a tener palla. Lì la Fiorentina si è trovata un po' in difficoltà. Adli si vede che non è al massimo, queste partite sono molte intense e gli manca ancora un po' di gamba. Fagioli mi pare ancora al 60-70%, il centrocampo viola può migliorare ma non mi è sembrato il reparto peggiore della Fiorentina".

Cosa si aspetta in vista del ritorno?

"Mi aspetto una squadra che abbia in campo un Kean che si è allenato bene e già questo è tanta roba. Poi vediamo come sta Cataldi che era già fasciato, in panchina era molto triste. Mi aspetto che Fagioli torni un po' più nei suoi cenci. Poi mi aspetto che la Fiorentina ci creda e secondo me lo farà perché anche nei momenti più difficili ha dimostrato di crederci. Forse sul rischio del 3-0 è stato un momento chiave, superato quello la Fiorentina è tornata in gara e ha fatto questo gol importantissimo".

E la partita con la Roma?

"Per me potrà influire anche sul morale in vista del ritorno, anche se sono due cose diverse. Però il futuro della Fiorentina sarà deciso in 7 giorni".