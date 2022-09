MAREGGINI A RFV, Juve non è imbattibile. Portiere...

L'ex storico portiere viola, Gianmatteo Mareggini, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare l'avvicinarsi alla sfida con la Juventus e non solo:

Come pensa che arriverà la Juventus all'incontro di domani?

"Quando vengono al Franchi ci devono venire molto concentrati. Io sono fiducioso, la Viola quando ci sono discussioni sulla partita precedente vende cara l'anima. La Juve è una squadra di qualità ma non è imbattibile, la Viola farà una grande partita".

Cosa ne pensa dell'alternanza fra portieri?

"Siamo davanti ad due buoni portieri, di cui uno appena arrivato. Questa alternanza una volta era impensabile. Questa situazione era simile anche con Dragowski. Il portiere però nella Fiorentina non è un problema, un ruolo fondamentale sono i centrali, io a Igor e Milenkovic farei giocare più minuti".

Che voto da al mercato viola?

"A me non piace dare voti. La Fiorentina si è attrezzata bene ma un voto non posso darlo, ce lo dirà il campionato e la Conference".