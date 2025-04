RFV Marco Giandebiaggi su Palladino: "Lo confermerei. Lettura della partita? Si migliora con l'esperienza"

vedi letture

L'ex giocatore, ora allenatore, Marco Giandebiaggi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'Ala" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da una valutazione sul lavoro di Palladino: "Firenze è una piazza meravigliosa ed ha esigenze diverse da Monza. Penso che i risultati portano entusismo e a volte portano anche a ricredere chi critica. La Juventus di Allegri ne è un esempio. Palladino sta facendo un ottimo lavoro, adesso si gioca un quarto di finale e può passare, speriamo, in semifinale di coppa. Dopo la serie di risultati utili ha avuto un rallentamento che ci sta ed ha perso dei punti che lo hanno allontanato dalla zona Champions. Sta facendo un ottimo lavoro. Palladino sta valorizzando tanti giocatori. Quindi penso che il suo sia un ottimo lavoro. Credo che la Fiorentina debba creare una squadra competitiva, sempre con Palladino, anche per il prossimo anno".

Si può imparare con l'esperienza aleggere la partita?

"Avendo 5 cambi si possono sfruttare meglio le proprie armi. Si può plasmare la squadra in maiera diversa in vari momenti della partita. La lettura della gara è fondamentale. L'esperienza può far migliorare anche nella lettura, a passo che venga vista al di là della propria idea di gioco e del modulo. Con 5 cambi la lettura è fondamentale".