MARCHIONNI A RFV, Parisi-Biraghi possono coesistere

Marco Marchionni a Radio Firenze Viola

Marco Marchionni, ex giocatore della Fiorentina e allenatore, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio' : "Aspettavamo da tanto che la Viola tornasse a giocarsi un trofeo. È stata una bella stagione. Cosa manca? Va chiesto all'allenatore che ha in mano tutto e sa benissimo cosa manca. Da fuori ci sono dei reparti che vanno rinforzati ma Italliano ha saputo far giocare bene la squadra quindi non possiamo che fargli elogi: ha sempre fatto bene e ha dimostrato il suo valore".

Che ne pensa degli esterni viola?

"Nico è veramente forte, se poi sugli esterni adatti Kouame è normale che tu possa perdere qualcosa perché non è di ruolo. Ma nella cavalcata della Fiorentina la scorsa stagione anche gli esterni hanno fatto la differenza".

L'operazione Arthur come la valuta?

"Quando si fanno acquisti mirati ci sono dietro delle valutazioni specifiche del club. Le assenze di Arthur negli scorsi anni secondo me valgono poco perché dipende dai contesti. Se Italiano lo vuole significa che sa come utilizzarlo. Le motivazioni sono fondamentali e a Firenze vengono da sole per tutto l'amore che hanno i tifosi".

Giudizio su Parisi?

"Giocatore di prospettiva anche se la Fiorentina ti dà stimoli e pressioni diverse da Empoli. Dovrà dimostrare di valere la maglia viola ma trova un allenatore che vuole che la squadra giochi a calcio, quindi è il contesto adatto".

La coesistenza con Biraghi?

"Con i giocatori importanti coesistono tutti bene. Poi sceglierà ogni volta l'allenatore, le qualità di Biraghi le conosciamo e potrebbe giocare sia dietro che davanti".