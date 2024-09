MARCHINI A RFV, C'è la necessità di vedere un passo avanti

Direttamente dalla festa di Radio FirenzeViola ha preso parola Giampaolo Marchini, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti. Queste le sue dichiarazioni: "Come Presidente dell'Ordine non posso che essere soddifsatto quando un gruppo editoriale dà la possibilità a tanti giovani colleghi di poter avere un'occupazione solida e non precaria. Fiorentina? Io sostengo che il campionato sia iniziato nel secondo tempo della partita contro il Monza. Chiaramente contro l'Atalanta bisongerà che quei timidi segnali positivi diventino delle certezze. C'è la necessità di vedere un passo avanti verso il gioco".