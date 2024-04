MARCHESE A RFV, Viola? Due strade per la panchina

FirenzeViola.it

Giovanni Marchese a Radio FirenzeViola

L'ex difensore del Genoa Giovanni Marchese, durante "Garrisca al Vento" in onda su Radio FirenzeViola, ha rivolto lo sguardo verso l'imminente match della Fiorentina contro il Grifone: "Al di là dei pensieri dei tifosi, io penso che Italiano - è stato mio ex compagno di squadra -, non si possa definire non bravo. Poi alcuni risultati non gli stanno dando ragione, ma in campionato alle volte ha perso immeritatamente. In Italia, come in altre parti del mondo, la gente vuole risultati, e io ho fiducia in questa Fiorentina: perché crea calcio, palle gol, è bello vederla".

E dove pensa possa andare Italiano l'anno prossimo, conoscendolo?

"Non lo so. Ma in questi anni di campionato sta dimostrando di essere giovane ma interessante: se fossi il Napoli, io un pensierino ce lo farei. Un Italiano che gioca 4-3-3 o 4-2-3-1 penso meriti un pensierino".

Per la panchina della Fiorentina invece spingerebbe su Gilardino?

"È un altro ragazzo che conosco bene. Glielo auguro, perché allenare a Firenze è tanta roba. Non so però se la Fiorentina se la sentirà di dare la panchina in mano a un tecnico così "fresco", come Palladino. Se si sceglie un profilo così, va aspettato, non mandato via dopo le prime giornate. Oppure prendi un Sarri, con l'idea subito di vincere".

