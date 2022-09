MARANI A RFV, Diamo tempo a Italiano e Jovic

Presidente del Museo del Calcio e volto di Sky Sport, Matteo Marani si è così espresso a Radio FirenzeViola a margine del Social Football Summit: “Oggi è impegnativo aggiornarsi in quanto c'è un gran numero di fonti. Sono veramente infinite, a partire dai social, poi c’è tutta la parte di statistica. È richiesta una parte anche di tipo tecnologico che prima non c’era. Lo stesso pubblico è cambiato tanto, io infatti mi rapporto con tanti colleghi pure più giovani che magari sono più informati di me”.

Secondo lei, Luka Jovic potrà imporsi a Firenze?

“Mi auguro non sia quello visto finora, lo ha detto anche lui di essere giù di condizione e va aspettato. Non sarà la bocca di fuoco vista in Germania, però nemmeno il giocatore di adesso. In generale credo che per la Fiorentina non sarà una stagione semplice, bisogna avere anche memoria e apprezzare quello che è stato fatto lo scorso anno. Quest’anno c’è il doppio impegno: bisogna riabituarsi e misurare la rosa. Succede che pure chi è abituato perda, vedi la Lazio. Insomma, serve sperimentare e fare esperienza, cosa che Italiano fa”.

La Fiorentina domenica giocherà contro l’Atalanta, tra le più in forma in A…

“Intanto questa volta si parte da condizioni abbastanza simili, vista la sosta. A proposito del doppio impegno, l’Atalanta sta beneficiando del doppio impegno che non ha più e ora è una squadra più bassa, il baricentro si è abbassato parecchio, ma che ottimizza. Forse è addirittura la miglior difesa del campionato. Mi auguro che, come col Verona, la Fiorentina possa togliere quelle tossine che mettono in difficoltà la squadra”.