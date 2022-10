MANZUOLI A RFV, Nico? Sa che c'è il Mondiale ma...

L'ex medico sociale viola Marcello Manzuoli è intervenuto a "Palla al centro" di Radio Firenzeviola per parlare dell'infortunio di Nico Gonzalez.

Nico Gonzalez sa che ci sarà il Mondiale a breve...

"Spesso è più conscio che inconscio. Quando ci sono piccoli problemi che possono peggiorare e sapendo che c'è un appuntamento importante come il Mondiale non si vuole rischiare: lo fanno in tanti, anche per partite di coppa".

Si parla di un possibile versamento, senza lesione

"Quando c'è versamento c'è sempre qualcosa, qualcosa non va: è la spia di un problema".

Una società in questa situazione cosa può fare?

"Sicuramente è in ostaggio di questo Mondiale. Se il giocatore ha fastidio o sente tirare non gioca, poco da fare".

Anche Jovic si è fermato dopo poco con il Lecce

"Se uno vuole risparmiarsi non scende in campo. Penso che anche Jovic abbia sentito effettivamente qualcosa e sia uscito per non peggiorare la situazione".

Aggiunge: "Non sappiamo come si allenano negli altri Paesi, servirebbe un quadro degli infortuni degli altri campionati. Sicuramente il fatto di dover giocare così spesso richiede rose più ampie, il turnover è fisiologico. Serve però una preparazione diversa. Vedo troppi infortuni muscolari e questo deve essere prevenuto".

Conclude: "Basket? Diverso sotto tanti punti di vista, non dobbiamo usare questo sport come modello. Si richiedono caratteristiche fisiche diverse".