MANFREDINI A RFV, ACF può vincere la Conference

Thomas Manfredini, ex difensore di, tra le tante, Fiorentina e Atalanta, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola.

Sull'inizio di stagione...

"Forse poteva fare un pochino di più ma è difficile prevedere l'inizio del campionato perché la rosa non era abituata a giocare ogni 3 giorni per via dell'Europa. Quest'anno la squadra è bellissima e penso farà bene anche in campionato".

Sul girone di Conference...

"Il girone è sicuramente alla portata, bisogna cominciare con il piede giusto. Ha tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo, servirà un po' di fortuna nei sorteggi".

Sulle concorrenti...

"E' un campionato strano, già tante squadre non hanno reso come ci si aspettava, forse l'Atalanta ha trovato il buon equilibrio che è mancato nella scorsa stagione. La Fiorentina se la può giocare con Roma e Lazio, ma è un campionato che può essere pieno di sorprese".

Sull'attacco...

"Jovic ha bisogno di fiducia, ma alla squadra serve assolutamente vincere. In questo momento Cabral forse dà più sicurezza al mister".

Crede Ranieri possa fare pure il difensore centrale?

"Secondo me non ci saranno problemi perchè Italiano ha dato una sua identià alla squadra, quando il meccanismo funziona è più semplice inserire i pezzi".