MANDORLINI A RFV, Fa male perdere. Prima di Commisso...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex giocatore di Serie A ed attuale allenatore, Andrea Mandorlini, é intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola. Durante la trasmissione "Firenze in Campo", il tecnico ha avuto l'opportunità di analizzare l'operato della squadra viola durante la presidenza di Commisso. Ecco le sue dichiarazioni:

Queste tre finali cambiano la percezione di quanto fatto?

"I giudizi possono cambiare, ma prima dell’era Commisso, la Fiorentina non aveva centrato grandi obiettivi. In questi tre anni è stata protagonista nel campionato italiano ed in Europa. Poi, è vero che fa male perdere; ribadisco che in questi anni la squadra ha regalato grandi emozioni alla piazza, ma non si può dire che siano stati anni negativi".

Ora la fiorentina farà una rivoluzione?

"Noi italiani tendiamo sempre ad essere troppo pessimisti. Ho seguito attentamente il percorso della Fiorentina e credo che ora sia giusto apportare dei cambiamenti. L'allenatore se ne andrà e, dal punto di vista tecnico, verrà introdotto un nuovo allenatore e saranno apportate delle modifiche".

Alla Fiorentina sono mancati gli Attaccanti?

“Dal punto di vista degli attaccanti, la qualità è fondamentale. Guarda Vlahovic o Scamacca: molto dipende anche dall'idea di gioco. In generale, l'aspetto dell'attaccante è determinato dalle caratteristiche individuali. Puoi creare il gioco che desideri, ma in attacco è essenziale avere una punta centrale capace di concretizzare le occasioni”.

Che valore ha Nico Gonzalez?

"Nico è un giocatore di grande valore, essenziale per la squadra. Anche se i tifosi non sono mai completamente soddisfatti, lui dimostra una notevole duttilità. È un titolare insostituibile per qualsiasi squadra di alto livello".

Ascolta il podcast!