MANCINI A RFV, De Gea a volte criticato: mai capito

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Losapio

Dal “Social Football Summit”, nel corso di “Garrisca al Vento” su Radio FirenzeViola, ha parlato il telecronista di DAZN Riccardo Mancini: “La Fiorentina ha costruito una bella squadra, si è affidata un allenatore bravo. Che lavora bene sia col gruppo che con i singoli. Per esempio ha rivitalizzato Edoardo Bove, giocatore di sostanza ma anche di qualità. Le prospettive possono essere rosee ma servirà continuità”.

Chi l’ha colpita di più?

“Adli ha avuto meno spazio per dimostrare avendo tanta concorrenza. De Gea? L’ho commentato per tanti anni e non mi sono mai spiegato le contestazioni che a volte gli sono state indirizzate. È vero che ha fatto qualche paperina, ma ha avuto un peso enorme negli anni. Quanto a Kean, trovo che abbia capito subito che Firenze crede in lui: questo fa la differenza”.

Col ritorno di Gudmundsson, Palladino dovrà fare delle scelte.

“L’abbondanza non è mai un problema. Gudmundsson è stato uno dei migliori colpi del mercato ed è giusto che la Fiorentina lo ritrovi. Così come è giusto che lui lotti per rientrare, avendo davanti a sé una fitta concorrenza”.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA