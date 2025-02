RFV Malù Mpasinkatu: "Su Bondo c'era anche l'interesse della Fiorentina però zero offerte"

vedi letture

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sull'affare Milan-Bondo, che ha gestito anche lui personalmente: "Gran merito va dato al Monza e al dottor Galliani che hanno creduto in lui. Al Milan il direttore Moncada lo conosceva da tempo, dall'età di 12 anni, lo ha sempre seguito. Questo matrimonio era nell'aria già da qualche anno, però si è consumato al momento giusto. C'erano anche altre squadre interessate proprio perché il ragazzo stava facendo molto bene".

C'era anche la Fiorentina su Bondo? "La Fiorentina lo seguiva. Palladino avendolo avuto a Monza lo conosceva già, sicuramente aveva fatto il nome alla dirigenza viola. Alla fine un'offerta formale non è mai arrivata, c'era solo un interesse. Poi a gennaio il mercato è sempre particolare. Il Milan non doveva fare nessuno, poi ha perso uno in mezzo al campo e quindi doveva mettere dentro un centrocampista".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!