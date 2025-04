RFV Malù Mpasinkatu: "Beltran l'unico che può sostituire Kean. Muller? Lo prenderei"

L'assenza di Kean dalla partita contro il Cagliari è la notizia del giorno e chiaramente ha fatto suonare un campanello d'allarme in vista del match di oggi. Per parlare di questo tema ma anche di mercato, nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola è intervenuto Malu Mpasinkatu: "Quando hai un giocatore così in forma come Kean, è difficile farne a meno. In questo momento la Fiorentina non ha un vice Kean, lo abbiamo sempre detto. Quando si va sul mercato bisogna sempre avere un'alternativa del titolare fisso, anche se lo prendi con la consapevolezza di farlo giocare meno. Un'alternativa devi sempre averla, per forza".

Come sostituirlo contro il Cagliari?

"A questo punto andrei con Beltran. Zaniolo lì non rende al meglio perché non è il suo ruolo. Io sceglierei l'argentino perché è l'unico che può fare la punta. Quando si arriva a questo momento della stagione, con la testa concentrata sugli obiettivi da raggiungere, bisogna andare oltre anche alle assenze, leggere o pesanti che siano. Chi gioca, gioca. Sono le motivazioni a fare la differenza".

Quanti punti deve fare la Fiorentina nelle prossime partite?

"Io non sono per le tabelle in questo periodo perché si danno per scontate partite che non lo sono. La Serie A tutte le partite, soprattutto alla fine della stagione, sono difficili. Basta vedere il Napoli che ha vinto 1-0 a fatica contro un Monza già retrocesso. Se vuoi l'Europa League la devi conquistare dimostrando sul campo di avere qualcosa in più delle altre".

Sarebbe giusto puntare su un giocatore alla Muller?

"Le squadre si fanno sempre con un mix di gioventù ed esperienza. Quando vuoi alzare l'asticella servono anche giocatori da gioielleria come Muller. Faccio un progetto di giocatori futuribili mischiati a giocatori che, se hanno ancora vogliono, possono alzare il livello di tutta la rosa. Basta pensare a ciò che è successo con De Gea. Contano le motivazioni. Se c'è la possibilità di puntare su un giocatore con questo tipo di palmares, ci penserei senza dubbio".

