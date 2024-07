MALU A RFV, Ikoné? Ha interessamenti pure dalla Bundes

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola per parlare del futuro di Jonathan Ikone: "Mi risulta che il mercato arabo sia alla finestra, però ci potrebbe anche essere la possibilità di un ritorno in Francia. Ajax? Sì, vi confermo le voci che provengono dal nord Europa, pure dalla Germania. Non so se il ciclo di Ikoné a Firenze sia finito, magari con il cambio di allenatore può cambiare qualcosa".

Come commenta la situazione di Amrabat?

"Amrabat in condizione è un giocatore importante per la Fiorentina. Però se lui mentalmente non sente di avere più stimoli, meglio trovare altre soluzioni. Il contratto ce l'ha ed è giusto rispettarlo, detto questo se le parti trovano un'altra via d'uscita forse è meglio per tutti".