MACCARONE A RFV, Derby tosto. Kean farà tanti gol

Massimo Maccarone, ex attaccante dell'Empoli e fino a pochi mesi fa tecnico del Piacenza, ha parlato quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Ecco le sue parole: "Nessuno si aspettava un Empoli così: sono contento perché conosco bene D'Aversa, perché ci ho giocato insieme. Quando arrivano risultati e c'è tanto entusiasmo, lavori meglio. Per l'Empoli arriva una partita molto importante ora, quella con la Fiorentina, e sono convinto che sarà una gara complicata per entrambe le squadre".

Ecco, dei viola che idea si è fatto?

"Credo che sia stata costruita una buona squadra ma ci vuol tempo perché Palladino riesca a far esprimere al meglio il suo gruppo. Firenze vuole subito i risultati, lo so bene… ma serve pazienza. Ho tanti amici tifosi della Fiorentina che pensano che il Viola Park non sia una cosa importante ma io credo che con il tempo una struttura del genere darà a Firenze una dimensione importante".

Firenze, con Kean, ha trovato finalmente il suo centravanti?

"E' un giocatore che mi piace molto: ha entusiasmo, ha lotta e grinta. Era una punta che a Firenze non si vedeva da tempo e sono convinto che farà tanti gol in viola. Lui ora sente la fiducia e sta rendendo anche perché ha intorno chi crede in lui".