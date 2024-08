M. SERENA A RFV, Ieri bella reazione: manca condizione

FirenzeViola.it

L'ex difensore della Fiorentina, Michele Serena, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola della sfida pareggiata ieri contro la Puskas Akademia: "Le polemiche sono normali, io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Mi è piaciuta la reazione: trovarsi sotto di due gol, in un periodo dove le gambe non girano, non è semplice. Peccato per il gol preso a partita praticamente finita".

Non si aspettava che la Fiorentina potesse essere già avanti adesso?

"In questo momento qui non ci possono essere dei meccanismi oliati. Adesso la cosa più importante sono le gambe, che non sono a posto per nessuno. La Puskas Akademia non era la prima partita che faceva, quindi ha prevalso la componente fisica".

La difesa quando sarà pronta?

"Palladino gioca a tre quindi la società sapeva a cosa andava incontro. Non penso sia il momento di cambiare, adesso bisogna solo mettere dentro minuti per portare a casa i risultati".

