M. SERENA A RFV, Gud condizionato da preparazione e infortuni

L'ex viola e tecnico Michele Serena è intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità viola: "Può capitare di passare da otto vittorie consecutive alla crisi attuale. Il rallentamento coincide con la situazione di Bove, che ha fatto perdere l'equilibrio e subire un contraccolpo mentale. Dopo una tragedia ogni gruppo reagisce a suo modo. Ma le qualità la squadra ha dimostrato di averle e può essere un passaggio a vuoto ma ora è in grado di riprendere il cammino".

Come spieghi il cammino di Gudmundsson? "Tanti anni fa non staccai tra un campionato e l'altro e mi presentai a Parma in condizioni di difficoltà perciò per esperienza mi sento di giustificarlo così. Lui non ha fatto la preparazione ed ha avuto infortuni perciò non sottovaluterei questo aspetto qua, perché per il resto ha tutto per inserirsi al meglio".

A centrocampo che caratteristiche servono alla Fiorentina? "I centrocampisti moderni devono avere entrambi le fasi, devono saper interdire ma anche inserirsi. La fisicità è un aspetto importante. La Fiorentina però ha perso non solo Bove ma anche Cataldi per infortunio e mancano due giocatori importanti. Adli in questo modo è un po' fuori dai dettami tattici richiesti. Speriamo Cataldi rientri presto perché è una pedina fondamentali, Folorusho mi piace e può abbinare forza e qualità e far ritrovare l'equilibrio perso".

