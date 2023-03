M. ORLANDO A RFV, Italiano limita il turn over: ha capito

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

L'ex calciatore viola, Massimo Orlando, si è così espresso a Radio FirenzeViola sui temi più attuali di casa Fiorentina, a iniziare da Cabral: "E' il titolare e se l'è guadagnato sul campo. Deve continuare lui, dopo mesi di sportellate. Di sceneggiate ne stiamo vedendo, ad esempio Osimhen o Barella... Cabral invece deve essere veramente un ragazzo di cuore, questo è importante. Quanto a Italiano, adesso ha capito che serve più equilibrio. In Italia si cerca il turn over in continuazione, in Inghilterra giocano sempre gli stessi e non si fanno male. Non credo che facciano una preparazione diversa, eppure vanno al doppio dei nostri".

Cosa dobbiamo temere della Cremonese?

"Nella partita di campionato c'è stato il dominio della Fiorentina. E' vero che il risultato è stato anche un po' stretto, però io ho visto le varie partite della Cremonese e solo coi viola ha giocato in quel modo. In realtà è la squadra di Italiano ad aver giocato particolarmente bene. Il rischio a questo punto è di sottovalutarli. Questa Cremonese non è in grado di alzare la linea difensiva, soprattutto contro questa Fiorentina".

Cosa aspettarsi dal Lech Poznan?

"A differenza dei turchi hanno un ambiente infuocato, c'è fisicità da buona squadra del nord. Per me giocano un calcio difficile da contrastare, rispetto agli avversari del Sivasspor".