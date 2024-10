M.ORLANDO A RFV, Dodo sarebbe un buon capitano. Colpani...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" ripartendo da uno dei temi caldi di questi giorni di sosta:

Se non gioca Biraghi, chi deve essere il capitano?

"Io la darei a Dodo. Anche per quello che trasmette. Il capitano, se lo paragoni agli anni '80 e '90 non ha nemmeno più senso il ruolo ai giorni nostri. Però il brasiliano ha sempre entusiasmo, tiene alla maglia, mi piacerebbe vederlo con la fascia al braccio. Penso che sia anche ben visto dai compagni. Non sarebbe una scelta che potrebbe creare malumori o gelosie".

Ripartirebbe dalla Fiorentina vista contro il Milan?

"Non toccherei nulla, mi pare che contro il Milan la prestazione è stata ottima da parte di tutti. Anche Colpani è migliorato e bisogna insistere su di lui per inserirlo a pieno nel progetto. Lui è l'ultimo da recuperare. Adli ha dimostrato tutta la sua qualità. Bove e Cataldi sono tatticamente perfetti per sostenere la mediana con Bove che lo trovi ovunque. E di Gudmundsson e Kean...che vi devo dire. Speriamo che Kean non abbia problemi. La sua assenza sarebbe un guaio".

In tanti accostano Colpani al Massimo Orlando dei bei tempi, lei che ne pensa?

"A me piaceva essere più verticale, ma vi dico anche che mi sarebbe piaciuto giocare in questo calcio. Forse mi sarei divertito di più. In qualcosa mi rivedo. Tecnicamente è molto bravo, ha qualità. È un giocatore completo che deve ancora sbloccarsi. Quello visto a Monza mi sembrava anche molto più veloce. Penso sia ancora giù fisicamente, probabilmente ha da recuperare la forma migliore ma le giocate contro il Milan sono state evidenti. Vincere aiuta tutti, anche la serenità di questo giocatore che deve solo trovare la giocata. Un gol vittoria potrebbe cambiargli la stagione. Lui dovrebbe aggredire anche un po' la profondità, perché gioca solo con la palla al piede e questo è un difettuccio per chi gioca esterno. Però l'importante è che sia accenda con una giocata, bisogna dare continuità e vincere contro il Lecce perché ti porta anche la mentalità che ti può far fare il salto di qualità".

