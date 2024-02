M. ORLANDO A RFV, Bonaventura? Barone s'imponga

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a "Palla al Centro" in diretta su Radio FirenzeViola: "La Lazio ha messo in difficoltà il Bologna, tant'è che per me era una partita da pareggio".

Che idea si è fatto del momento della Fiorentina?

"Intanto mi preoccupa la perdita di entusiasmo generale. Vedo una squadra che vivacchia. L'1-1 a Empoli ci può stare, piuttosto vedo una distanza tra giocatori, allenatori e società abissale. Serve un confronto totale, perché il tecnico non ha l'appoggio della società e quindi ognuno va per la sua strada. Io interverrei sul piano mentale".

Come sta questa squadra fisicamente?

"A Bologna si è provato a imporsi nei primi minuti, finendo per subire l'avversario. Bonaventura aveva fatto la differenza, se poi non arriva il rinnovo serve una soluzione affinché il giocatori continui ad essere fondamentale".

Chi tra i dirigenti può imporsi?

"Barone è autoritario, può farlo lui. Altrimenti vada Pradè che ha più pedigree. Burdisso? Non so quanto viva la Fiorentina. Deve imporsi uno che vive la quotidianità della squadra".