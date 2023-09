M.ORLANDO A RFV, Assenza di Amrabat rischia di pesare

FirenzeViola.it

Chiamato a commentare gli ultimi episodi di casa Fiorentina, l'ex viola Massimo Orlando si è espresso così su Radio FirenzeViola per quanto riguarda la cessione di Abdelhamid Sabiri: "Penso che in realtà, nonostante sia stato acquistato solo qualche mese fa, non piacesse molto all'allenatore. Non capisco il senso di questa operazione. Quello che è successo a Genova è significativo di un rapporto che non è mai sbocciato".

E sulle carenze a centrocampo: "In questo momento Duncan diventa fondamentale. Sono dispiaciuto della partenza di Amrabat, più che altro perché non è stato sostituito con un giocatore simile. La speranza è che Duncan si sobbarchi in parte questi compiti. Manca solidità a centrocampo dove, Duncan a parte, non c'è nessuno con queste caratteristiche".

In generale, sull'avvio di stagione: "Non posso pensare che la Fiorentina sia quella vista a San Siro. In due mesi, con qualche cambio è vero, non può aver perso lo smalto dell'anno scorso. Per questo sono fiducioso. Anche l'anno scorso siamo partiti male, ma è troppo presto per criticare questa squadra".