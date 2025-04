RFV Lucchesi: "Il futuro della Fiorentina si può costruire su questa squadra"

Fabrizio Lucchesi, noto dirigente sportivo è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Il futuro della Fiorentina si può costruire su questa squadra, trattenere alcuni giocatori sarebbe già un buon primo passo perché ci sarebbe già una crescita. Con alcuni innesti poi riusciresti a migliorare la rosa. Da come agirà la società scopriremo quali saranno le ambizioni di questa società e della squadra. Credo che l'obbiettivo sia quello di migliorarsi".

Se la Fiorentina è fuori dall'Europa che farebbe?

"In quel caso si confermerebbe il buono e si potrebbe andare a migliorare ciò che è andato male, dipenderà dalla proprietà".

Che ne pensa della partita di giovedì in Conference League?

"La Fiorentina è nettamente superiore al Celje, il turno successivo contro il Betis non la vedo una partita proibitiva, i viola se la giocheranno alla pari.

Perché la Fiorentina non batte le piccole secondo lei?

"Penso che i viola non abbiano la forza per sfondare le squadre che aspettano e si chiudono, serve una marcia in più. Sarebbe il salto di qualità di questa squadra. Dobbiamo imparare a vincere qualche partita in maniera sporca".

Che ne pensa di Zaniolo?

"I viola hanno fatto un operazione di comodo, fossi stato in lui sarei venuto a inizio anno a Firenze e la Fiorentina avrebbe fatto una squadra quasi attorno a lui, i viola detto questo secondo me non lo riscatteranno e guarderanno altrove".

Chi può superare la Fiorentina in classifica? "La vedo dura, ora dobbiamo pedalare e vedere se riusciamo ad arrivare sopra, il calendario sulla carta può esserci favorevole ma adesso conta poco perché qualsiasi squadra lotta per un obbiettivo e poi dobbiamo vedere lo stato di forma delle squadre. A questo calendario si aggiunge le 2 partite con il Betis che saranno stressanti, la vedo dura anche dal punto di vista delle energie".