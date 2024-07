LUCCHESI A RFV, Colpani? Ok ma non risolve problemi

FirenzeViola.it

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola commentando i temi d'attualità: "Se parte Gonzalez non basta Colpani, occorre qualcosa in più. Se la Fiorentina vuole crescere, ne toglie uno e ne deve mettere due".

Qual è la sua idea di Colpani?

"Lo ritengo un buon giocatore, di fascia medio alta. Non credo sia stato battezzato da Galliani come un campione, altrimenti la sua valutazione attuale non torna. E lo avrebbero blindato ancora per un anno. Alla Fiorentina ci può stare, ma da solo non risolve i problemi. Non eccelle in nulla".

Sacrificherebbe Gonzalez?

"Io sono sempre dell'opinione che, quando arrivano offerte superiori alle valutazioni di mercato, certi calciatori debbano essere dati via. Se Nico avesse avuto continuità avrebbe giocato al Real Madrid o al Barcellona. Io lo cederei davanti a cifre importanti, sostituendolo con qualcuno di funzionale".

