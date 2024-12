LAZZARI A RFV, Domenica squadra più consapevole. Il Cagliari...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex di Fiorentina e Cagliari Andrea Lazzari è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal periodo particolare, dopo il tragico evento di Bove, che sta vivendo la formazione di Palladino: "Sicuramente la notizia che sta bene è la più importante. Credo anche che i compagni siamo più sereni. In vista del campionato penso che la gara di Coppa Italia possa aver aiutato. Domenica i ragazzi scenderanno in campo più consapevoli di quello che andranno ad affrontare".

Come vede Beltran nel ruolo di trequartista?

"Si sta trovando bene abbassandosi tra le linee. Palladino probabilmente ha visto in lui delle caratteristiche affini a questo ruolo. Penso gli stia chiedendo di fare questo tipo di lavoro".

La Fiorentina potrebbe cambiare modulo adesso?

"Sicuramente andare avanti su canovaccio usato fino ad ora è una scelta più coerente, che dà più sicurezze. Poi solo Palladino e lo staff sanno cosa è meglio perché vedono durante la settimana il lavoro della squadra. Magari in settimana proveranno a cambiare modulo e poi la domenica il mister deciderà cosa fare".

Il Cagliari come lo vede?

"Sicuramente è un Cagliari che in casa è difficile da affrontare. Lo stadio trascina molto. Poi è ovvio che trovare un risultato fuori casa sarebbe importante per una squadra che si deve salvare. Nicola sta facendo un ottimo lavoro e mi aspetto una bella partita".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA