L'esperto di calcio brasiliano, Durante su Dodo: "Le cifre chieste per il rinnovo convengono alla Fiorentina?"

Sabatino Durante, agente esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Tempi supplementari", per parlare del possibile addio di Dodo: "Bisognerebbe sapere le cifre chieste per il rinnovo e se convengono alla Fiorentina perché con tutto il rispetto per Dodo ci sono tante altre soluzioni. Lui ha 26-27 anni e magari vuole un contratto importante dunque o lo ottiene o porta soldi alla Fiorentina appunto".

Quanto vale? "Difficile fare una valutazione perché dipende da chi ne ha bisogno e quanto è disposto a spendere e chi cede quanto vuol ricavare. 15 milioni? Ha una buona spinta, fa bene la fase offensiva, un po' meno quella difensiva. Ma in quel ruolo ci sono tanti che equivalgono a Dodo a cifre inferiori, il problema è l'adattamento. E' bene che i tifosi si affezionino ai giocatori ma le società devono essere più lucide. Solo Maradona era incedibile per me".

Strano non sia stato convocato in Nazionale? "In Brasile c'è una forza ideologica, come la definisco io, ossia ci sono due o tre agenzie procuratori che hanno interesse a far convocare magari giocatori che giocano in Brasile, non in base a scelte tecniche insomma, anche se per me è una cavolata. Chi è in Brasile è perché non è in condizione di giocare fuori. Ora arriva un nuovo ct e speriamo non si faccia condizionare perché il Brasile ha giocatori per farne tre di Nazionali".

Luiz Henrique allo Zenit come sta andando? "E' un buon giocatore ma in base alle mie informazioni la Fiorentina offriva la metà di quello richiesto, poi il giocatore bravo tecnicamente ma secondo me altamente problematico perciò il club viola ha fatto bene a desistere perché "capa tosta" e di difficile gestione insomma. Mi dicono stia facendo bene, perché ha forza fisica e qualità tecnica, ma in Russia, in Italia devi comportarti anche in un certo modo".

