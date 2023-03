KRAUSZ A RFV, Quarta-Milenkovic tra i migliori in A

FirenzeViola.it

Barend Krausz a Radio Firenze Viola

Barend Krausz, esperto di mercato argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per trattare i principali temi in casa Fiorentina: "Ikonè? Credo che deve ancora migliorare qualcosa ma qualità ne ha. Il francese, però, deve essere ancora messo a puntino. Parliamo di un giocatore imprescindibile con i suoi alti e i suoi bassi, la Fiorentina non può farne a meno secondo me. Quarta? Quando si comprano giocatori da società come il River o il Boca bisogna sempre lasciare un certo margine di adattamento. Il giocatore deve metterci buona volontà, ma anche gli allenatori devono comprendere le loro caratteristiche. Lucas, insieme a Milenkovic, è una delle coppie difensive migliori in Serie A. Bertoni mi disse che Quarta aveva il lancio proprio come il suo. Secondo me vincere la Coppa Italia sarà più semplice della Conference League".