KRAUSZ A RFV, Per Nico la frittata è fatta: andrà alla Juve

Barend Krausz, operatore di mercato, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda oggi su Radio FirenzeViola ripartendo dal caso Gudmundsson: "Alle volte le cose si concludono bene, altre no. Penso che con i tempi che corrono ora, alla fine tutto si risolverà. Sono tutti club importanti e la Fiorentina ha già dimostrato che ottiene ciò che vuole sul mercato. Probabilmente da parte della proprietà ci sono delle regole precise, che devono dare il via a un domino in entrata e in uscita. Non è solo la Fiorentina in queste condizioni, basta pensare a ciò che sta accadendo a Napoli o a Torino con la Juventus. Alle volte non dipende dagli operatori di mercato ma dalle direttive delle proprietà. Secondo me la Fiorentina fino a qui si è mossa abbastanza bene".



Cosa accadrà con Nico Gonzalez?

"30 milioni sono un po' al limite per lui, ma la frittata è fatta e dalla Juventus il giocatore avrà già ricevuto un'offerta superiore rispetto a quella viola. penso che l'argentino farà pressione e penso anche che l'operazione alla fine si farà. Al momento la Juve ha bisogno di crescere come rosa perché non è all'altezza dell'Inter o del Milan. Con Nico accorcerebbe questa distanza".

E se dovesse restare alla Fiorentina?

"Bisogna che l'allenatore sia molto bravo, come anche il club. Dovrebbero gestire questa possibilità perché il giocatore potrebbe vivere male questa opzione. Io spero ancora che rimanga perché è un giocatore importante, che fa la differenza. Io non lo convocherei per il Parma in ogni caso, perché difficilmente potrebbe giocare e sarebbe inutile portarlo in trasferta. Penso che club e giocatore stiano parlando, ed è normale che il ragazzo speri di andarsene viste le opzioni che ha in mano. Io penso che sia attaccato a Firenze e ai compagni e quindi la cosa potrebbe anche risanarsi, ma non sarebbe certo facile".

